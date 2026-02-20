Госуправление и образование под ударом: что с россиянами сделала удаленка

Ранее стало известно, что удаленных сотрудников могут заставить ходить в офисы в ближайшее время. Дистанционная работа может стать невозможной из-за блокировки в России Telegram.

«Если же говорить о госуправлении, то удаленный режим сказался на нем пагубно. В целых отраслях государственное управление либо „разболталось“, либо оказалось близко к полному параличу, что во многом связано с распространением дистанционных форм. Это постоянное нарушение субординации, невозможность нормально проконтролировать работу и коммуницировать в рабочем режиме», — сказала Митина.

Она добавила, что само наличие рабочих чатов не подразумевает той иерархии и системы соподчинения, которая выстраивается при очной работе.

«Даже в образовании, где, казалось бы, сам Бог велел пользоваться дистанционными формами, мы видим негатив. Социологи отмечают существенное падение качества преподавания и ухудшение результатов государственной итоговой аттестации именно в тех школах и вузах, где удаленка активно использовалась. Те учебные заведения, которые были вынуждены перейти на удаленку (хотя бы частично, не говоря уже о полном переходе), демонстрируют резкое снижение качества знаний», — отметила эксперт.

Митина уточнила, что нынешние системы оценки — хоть пятибалльная, хоть десятибалльная — не позволяют оценить это со всей тонкостью и адекватностью. Они оценивают знания в относительной, а не в абсолютной системе. Поэтому, конечно, эти процессы замеряются не формальными оценками учащихся, а глубокой социологией и, прежде всего, экспертными интервью с самими преподавателями.

«Поэтому сейчас, когда на высшем уровне устами президента объявлено, что пандемия закончена и карантины отменены, удаленка, конечно, будет постепенно сходить на нет. Она останется только там, где допустима и не критична для производственного или учебного процесса, где она не наносит ущерба реальной деятельности», — заключила специалист.

