сегодня в 11:20

Удаленщиков могут вернуть в офисы из-за блокировки Telegram в России

Российских удаленных сотрудников могут заставить ходить в офисы в ближайшее время. Дистанционная работа может стать невозможной из-за блокировки Telegram, сообщает Mash .

Роскомнадзор изменил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Через них операторы могут управлять трафиком в Сети.

После обновлений RDP-подключения перестали работать. С помощью них можно было подключаться к рабочим столам Windows из дома.

Также ТСПУ ограничивают VPN-протоколы и шифрованный трафик. Поэтому картинки, документы, видео, голосовые сообщения в ряде мессенджеров могут загружаться медленно или не отправляться.

Предприниматели уже заметили падение эффективности работы и потерю клиентов. Из-за этого многие руководители думают над тем, чтобы вернуть удаленщиков в офисы.

