Горячую линию для пострадавших из Курской области запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили круглосуточную горячую линию для пострадавших из Курской области и их родственников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Она работает по номеру 122 (нажмите 6, далее 1). Если звонок не из Подмосковья, то: 8 (800) 550-50-30.

Специалисты горячей линии проконсультируют по вопросам получения единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей, помогут найти близких и предоставят другие необходимые сведения.

В Курской области сейчас напряженная ситуация. Территорию постоянно обстреливают со стороны Украины. Обстрелы фиксируются с начала августа. Противник бьет по мирному населению и гражданским объектам. В больницах находятся 55 пострадавших, есть убитые. Двух детей перевели на лечение в Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что из региона в Курскую область на помощь прибыли медики. Также из региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых.

«Подготовили более 400 мест в детских лагерях „Звонкие голоса“ и „Горизонт“ в Клину, „Мечта“ в Подольске, „Родник“ в Пушкине. В случае необходимости — разместим пострадавших в больницах», — сказал Воробьев.