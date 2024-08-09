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Минздрав: 55 россиян лежат в больницах после обстрелов ВСУ Курской области

После обстрелов украинскими солдатами Курской области 55 россиян лечатся в больницах региона, сообщает пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на слова главы ведомства Михаила Мурашко.

В госпиталях лечатся, в том числе, 8 детей. При этом 12 россиян из 55 находятся в тяжелом состоянии.

Двоих детей, которое пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ, перевели в московскую Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Они доехали без происшествий. В Курской области продолжают работать медбригады.

Ранее сообщалось, что в попытке вторжения на территорию Российской Федерации участвует 80-ю бригада ВСУ. Именно она работает с НАТО и устроила расстрел военнопленных РФ.