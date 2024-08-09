Редакция Forbes сообщила, что во вторжении на территорию Курской области киевский режим задействовал 80-ю бригаду ВСУ, которая, по данным СМИ, расстреляла российских пленных и тесно сотрудничает с НАТО, пишет РИА Новости .

Речь идет о расстреле пленных еще в 2022 году. Тогда в Сети распространилось видео, на кадрах которого украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских солдат под Макеевкой. Два года назад СМИ сообщили, что это была 80-я бригада ВСУ, которая базируется во Львове.

В настоящее время издание Forbes сделало вывод, что именно эта же бригада участвует во вторжении под Курском на основании видео из соцсетей, на которых видно колонну, состоящую из советской и американской военной техники. Сообщается, что только 80-я бригада ВСУ использует попавшую в кадр технику.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» отражает попытки бригад ВСУ прорваться вглубь Курской области. ВС РФ атакуют украинскую армию, в том числе с привлечением авиации.