Противника атакует отечественная авиация и артиллерия. За все время боевых действий на курском направлении были уничтожены 945 солдат, 102 единицы бронированной техники, 12 танков, 17 бронетранспортеров и другая техника ВСУ.

Группировка войск «Север» нанесла урон противнику на Липцовском и Волчанском направлениях. Были атакованы штурмовая, механизированная бригады ВСУ, а также отряды теробороны противника.

За семь дней общие потери Украины на направлении составили до 1,6 тыс. солдат, 14 танков, 92 бронемашины, 45 автомобилей и других вооружений.

Ранее депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сказал, что России вести с Украиной переговоры после окончания конфликта нельзя. Парламентарий считает, что после действий Киева в Курской области, ему верить нельзя.