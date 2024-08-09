Депутат Госдумы: после атак на Курскую область вести переговоры с Киевом нельзя

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что вопрос о ведении переговоров по завершению конфликта на Украине поставлен под сомнение после атак ВСУ на Курскую область, сообщает Национальная служба новостей .

Ранее стало известно, что Украина запросила у США разрешение атаковать Курскую область ракетами ATACMS. В Киеве считают, что эти меры позволят ВСУ удержать часть приграничных территорий РФ и станут рычагом давления на переговорах по урегулированию конфликта.

Однако Водолацкий заявил, что разрешение от Пентагона Киеву и не нужно, так как украинские силы уже начали атаковать российские города ракетами ATACMS и Storm Shadow. Депутат считает, что Украина таким способом пытается втянуть Запад в конфликт.

Из-за нападения ВСУ на Курскую область вопрос переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине должен сняться, считает Водолацкий. По его мнению, Киеву верить нельзя.

Также Водолацкий отметил, что сейчас перед Россией встал вопрос о создании санитарной зоны. Он добавил также, что в РФ отрабатывают ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до границ страны.