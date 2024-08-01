Глюкоза оплатила налоговый долг в 263 тыс рублей перед поездкой в рехаб

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, оплатила долг перед ФНС в размере 263 тыс. рублей. Счета артистки разблокировали, сообщает Mash .

После скандального концерта в Красноярске налоговая решила проверить финансовые дела Глюкозы. Оказалось, что певица не заплатила государству почти 263 тыс. рублей. Три счета исполнительницы заблокировали.

Однако Чистякова-Ионова не стала тянуть с этой проблемой и быстро оплатила долги. Судя по всему, певица хочет с чистой совестью отправиться на лечение в рехаб.

По официальной версии Глюкоза поедет на лечение, чтобы восстановиться после нервного срыва. В Сети появилась информация, что ее поместят в ту же клинику, где лечилась ее коллега Марина Абросимова, известная как МакSим.

После скандального выступления продюсер Максим Фадеев раскритиковал артистку и пообещал найти ей замену в своем проекте «Глюкоза». Однако певица отказалась отдавать ему сценический псевдоним.