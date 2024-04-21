Певица Глюк’oZa отказалась отдавать продюсеру Фадееву сценический псевдоним

Недавно Фадеев раскритиковал певицу, а также пообещал найти ей замену в своем проекте «Глюкоза». Он заявил, что артистка дискредитирует группу неоднозначным поведением. Например, она говорила, что в школах следует открыть курилки для детей, сняла музыкальный клип, где на ней было мало одежды, а еще Чистякова-Ионова материлась и упоминала наркотики. Кроме того, она посетила скандальную «голую» вечеринку.

В райдере артистки после этого появился выделенный красным цветом пункт, где прописано, что единственно правильное написание ее псевдонима — Глюк’oZa. Певица не ездит с концертами по стране, но готова выступить на корпоративе за 2 млн рублей.

Также в райдере прописаны билеты на самолет в бизнес-класс с багажом 32 кг, а вип-зал в аэропортах, для поездок нужен новейший Mercedes-Benz 223 в лонг версии с молчаливым водителем. Номер Глюк’oZa хочет в лучшей гостинице города, а еду из меню правильного питания, но также следует подать с Hennessy ХО. Кроме того, она требует запретить курение около сцены и не планировать никаких фотосессий с ней.