Главный кадровик Минобороны попал на карантин в изолятор «Лефортово»
Арестованный главный кадровик МО Кузнецов помещен в СИЗО «Лефортово»
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Руководитель Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, ранее арестованный по уголовному делу о взяточничестве, отправлен в следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово». Генерал-лейтенант пока помещен на карантин, сообщает Общественная Служба Новостей.
Об отправке Кузнецова на карантин в «Лефортово» заявил Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Он добавил, что генерал отказался от контактирования с представителями ОНК.
Ранее адвокаты Юрия Кузнецова пытались обжаловать арест высокопоставленного военного. Следователи инкриминируют главному кадровику Минобороны статью о получении особо крупной взятки.