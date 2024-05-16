Главный кадровик Минобороны попал на карантин в изолятор «Лефортово»

Руководитель Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, ранее арестованный по уголовному делу о взяточничестве, отправлен в следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово». Генерал-лейтенант пока помещен на карантин, сообщает Общественная Служба Новостей .

Об отправке Кузнецова на карантин в «Лефортово» заявил Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Он добавил, что генерал отказался от контактирования с представителями ОНК.

Ранее адвокаты Юрия Кузнецова пытались обжаловать арест высокопоставленного военного. Следователи инкриминируют главному кадровику Минобороны статью о получении особо крупной взятки.