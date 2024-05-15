Стало известно, какое здание получил в виде взятки арестованный Кузнецов

Кадровик Минобороны Кузнецов получил как взятку трехэтажное здание в Краснодаре, в нем находился магазин. Помещение оформили на жену арестованного, сообщает SHOT .

По материалам данного дела, ранее арестованный предприниматель Лева Мартиросян приобрел земельный участок, на котором возвел здание общей площадь свыше 1 тыс. кв. м (оценивается в 20–30 млн рублей). Бизнесмен оформил его на супругу Кузнецова, а за это получил многомиллионные госконтракты.

Рядом стояло еще одно здание, они образовывали комплекс. Второе принадлежало предпринимателю. На фасадах появились вывески «Рай», выполненные в стилистике одноименной гостиницы, принадлежащей Мартиросяну. Там сделали отель, кафе и магазин продуктов. Здание с продуктовым оформили на Кузнецову.

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан 14 мая по подозрению во взятке в особо крупном размере. Квартиру кадровика МО обыскали и нашли деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн рублей.

Суд арестовал Кузнецова по подозрению в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).