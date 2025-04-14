сегодня в 05:18

Глава СК поставил на контроль вопрос о незаконных обрядах на Камчатке

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту проведения на Камчатке религиозных обрядов мигрантами в непредусмотренных для этого местах, сообщается в Telegram-канале СК.

Отмечается, что место для совершения таких обрядов функционирует без каких-либо разрешений.

Следственными органами по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка.

Как сообщает ИА «Камчатское время», незаконные религиозные обряды проводились в двухэтажном здании на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске-на-Камчатке.

Ранее депутаты предлагали заставить трудовых мигрантов, работающих по патентам, сдавать устный экзамен по русскому под запись, определять, насколько человек хорошо владеет языком в зависимости от того, в какой сфере хочет работать.