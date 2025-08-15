Глава Серпухова вручил сертификат на приобретение квартиры жителям округа
Фото - © Пресс-служба Администрации Серпухов
Глава округа Серпухов Алексей Шимко вручил сертификат на приобретение квартиры семье серпуховичей, участникам государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Эта важная инициатива предоставляет возможность людям, оказавшимся в трудной жилищной ситуации, обрести новые, безопасные и комфортные квартиры. Субсидия, полученная семьей, позволяет выбрать жилье в современном жилом комплексе в любом округе региона, что открывает для них новые горизонты и возможности.
Алексей Шимко выражает уверенность в том, что новое жилое помещение станет крепким фоном для воплощения жизни, успехов и мечтаний всей семьи. Он отметил важность создания комфортной и уютной атмосферы, в которой каждый сможет чувствовать себя защищенным и счастливым.
Программа переселения — это не просто административная мера; это значимый социальный проект, который кардинально меняет жизнь людей к лучшему. В Серпухове до конца 2025 года запланировано расселение 43 жилых помещений в 37 домах, что говорит о масштабах и серьезности данной инициативы.
Кроме того, стоит отметить, что уже 2 собственника успешно оформили договоры купли-продажи с одним из застройщиков и приобрели квартиры на территории муниципалитета. Это свидетельствует о том, что программа отвечает потребностям жителей и помогает им сделать первый шаг к новой жизни в комфортных условиях.
Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.