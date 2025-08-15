Глава Серпухова вручил сертификат на приобретение квартиры жителям округа

Эта важная инициатива предоставляет возможность людям, оказавшимся в трудной жилищной ситуации, обрести новые, безопасные и комфортные квартиры. Субсидия, полученная семьей, позволяет выбрать жилье в современном жилом комплексе в любом округе региона, что открывает для них новые горизонты и возможности.

Алексей Шимко выражает уверенность в том, что новое жилое помещение станет крепким фоном для воплощения жизни, успехов и мечтаний всей семьи. Он отметил важность создания комфортной и уютной атмосферы, в которой каждый сможет чувствовать себя защищенным и счастливым.

Программа переселения — это не просто административная мера; это значимый социальный проект, который кардинально меняет жизнь людей к лучшему. В Серпухове до конца 2025 года запланировано расселение 43 жилых помещений в 37 домах, что говорит о масштабах и серьезности данной инициативы.

Кроме того, стоит отметить, что уже 2 собственника успешно оформили договоры купли-продажи с одним из застройщиков и приобрели квартиры на территории муниципалитета. Это свидетельствует о том, что программа отвечает потребностям жителей и помогает им сделать первый шаг к новой жизни в комфортных условиях.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.