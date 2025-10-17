Глава Раменского округа проверил ремонт ДК «Строитель»

сегодня в 19:05

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил Дом культуры «Строитель» в поселке Комбината стройматериалов-1, где проводится масштабный текущий ремонт. По итогам визита глава округа отметил уверенные темпы выполнения работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дом культуры, построенный в 1966 году, нуждался в серьезном обновлении. Жители поселка неоднократно обращались к главе округа с просьбами о ремонте этого объекта.

В настоящее время в здании ведутся комплексные ремонтные работы. Строители демонтировали старую входную группу и отмостку, полностью заменили системы канализации и электроснабжения. Проводится отделка внутренних помещений танцевального зала, холла и санузлов, а также модернизация системы отопления.

Выполнены работы по штукатурке и облицовке плиткой помещений, сделана черновая стяжка пола. Завершены работы по заливке цоколя и отмостки, установлены новая входная группа с козырьком и отремонтирован аварийный выход.

После завершения ремонта жители поселка смогут вновь пользоваться обновленным ДК для проведения культурных и общественных мероприятий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.