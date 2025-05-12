Глава Гидрометцентра рассказал, когда в Московский регион вернется тепло
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С 13 мая в Московском регионе ожидается потепление, однако температура все равно будет отставать от климатической нормы для данного времени года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».
Днем 13 мая воздух начнет прогреваться до плюс 11 градусов, затем станет еще теплее — столбик термометра поднимется до отметки в плюс 15 градусов. Но все равно это потепление будет ниже климатической нормы, установленной на середину мая.
«Но все это небольшое повышение. И все же, если в начале недели температура на 7 градусов будет ниже нормы, то в конце недели она будет на 3-4 градуса ниже нормы. Поэтому повышение есть, а погода все равно не дотягивает до климата», — пояснил Вильфанд.
По словам главы Гидрометцентра, только к концу недели в дневное время в некоторых районах Московского региона потеплеет до плюс 20 градусов.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с заморозками в ночное и утреннее время. Автомобилистов при этом попросили не выезжать на проезжую часть, если те успели сменить зимнюю резину на летнюю. В этот период лучше пользоваться общественным транспортом.