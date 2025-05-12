Глава Гидрометцентра рассказал, когда в Московский регион вернется тепло

С 13 мая в Московском регионе ожидается потепление, однако температура все равно будет отставать от климатической нормы для данного времени года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Российская газета» .

Днем 13 мая воздух начнет прогреваться до плюс 11 градусов, затем станет еще теплее — столбик термометра поднимется до отметки в плюс 15 градусов. Но все равно это потепление будет ниже климатической нормы, установленной на середину мая.

«Но все это небольшое повышение. И все же, если в начале недели температура на 7 градусов будет ниже нормы, то в конце недели она будет на 3-4 градуса ниже нормы. Поэтому повышение есть, а погода все равно не дотягивает до климата», — пояснил Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра, только к концу недели в дневное время в некоторых районах Московского региона потеплеет до плюс 20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с заморозками в ночное и утреннее время. Автомобилистов при этом попросили не выезжать на проезжую часть, если те успели сменить зимнюю резину на летнюю. В этот период лучше пользоваться общественным транспортом.