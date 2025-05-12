«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за заморозков

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье по 13 мая. В Московском регионе ожидаются заморозки, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве «оранжевый» уровень действует до 10 часов 13 мая. Ночью и утром температура воздуха может упасть до минус 1 градуса.

По области предупреждение о погоде ввели до 7 часов 13 мая. В регионе также похолодает до минус 1 градуса.

Ранее жители Москвы пожаловались на холод в квартирах из-за аномальной для мая погоды. В социальных сетях горожане попросили столичных коммунальщиков включить отопление обратно.