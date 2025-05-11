Автомобилистам Москвы рекомендовали выезжать на дорогу только на зимней резине

По прогнозу синоптиков, в Москве ожидаются заморозки, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистам рекомендовали выезжать на проезжую часть только на зимней резине, сообщает столичный Дептранс .

Если автомобилисты уже успели «переобуть» личный транспорт в летний вариант шин, в ближайшие сутки следует отказаться от поездок в связи с погодой. В такой ситуации рекомендуется пользоваться городским транспортом, в том числе метро.

Водителей личного транспорта просят быть максимально внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также на поворотах. Рекомендуется не нарушать скоростной режим и ради собственной безопасности, а также безопасности других участников движения, держать увеличенными боковой интервал и дистанцию.

«За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Если увидите сломанный знак/светофор, звоните с мобильного по номеру 3210», — говорится в сообщении Дептранса.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие сутки в Московском регионе погода будет напоминать больше середину октября, чем мая. Температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на 10 градусов.