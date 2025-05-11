Тишковец: погода в Москве в начале недели будет напоминать октябрь

Новая неделя в Московском регионе начнется с похолодания, столбик термометра опустится ниже климатической нормы для данного времени года на 10 градусов. Погода в Москве и Подмосковье будет напоминать середину октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

11 мая на погоду в Москве будет влиять тыловая часть циклона. Небо будет облачным, в некоторых районах города могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха не прогреется больше плюс 9 градусов, что на 10 градусов ниже климатической нормы для середины мая.

Новая неделя в столичном регионе начнется с похолодания, погода будет соответствовать климатическим нормам середины октября. Населению Москвы и Подмосковья следует подготовиться к дождям.

12 мая в Москве будет пасмурно, ночью температура воздуха будет варьироваться от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, днем будет чуть теплее — от плюс 6 до плюс 8 градусов. В Подмосковье будет примерно такая же температура.

По словам синоптика, тепло вернется в Московский регион только к концу мая, а летнее тепло в этом году будет баловать население только летом.

Ранее москвичей предупредили о порывах ветра до 12 м/с, которые возможны в городе 11 мая.