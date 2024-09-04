Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй перенес инсульт. Некоторое время 77-летний музыкант не могут управлять рукой, но в настоящее время уже играет на гитаре, сообщает РБК .

«Я сейчас в порядке. Выполняю рекомендации врачей, то есть почти ничего не делаю», — написал Мэй на своей страничке в Instagram*.

Гитарист добавил, что в настоящее время врачи запретили ему увеличивать частоту сердечных сокращений, ездить на автомобиле, летать на самолете и даже выходить на улицу.

Ранее стало известно, что ушел из жизни 73-летний четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию, тренер Владимир Буре. Несколько недель назад отец известных хоккеистов Павла и Валерия Буре перенес сердечный приступ.

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