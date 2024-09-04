Умер олимпийский чемпион и тренер Буре-старший

Ушел из жизни отец братьев Буре Владимир Буре, олимпийский чемпион и тренер, пишет " Матч ТВ ».

Несколько недель назад 73-летний Буре перенес сердечный приступ. В 2017 году он месяц пробыл в коме после инсульта, указано в публикации.

Владимир Буре — четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию, заслуженный мастер спорта СССР.

Он работал в качестве тренера в США, Белоруссии и России.

Владимир Буре — отец хоккеистов Павла и Валерия Буре.