Генпрокуратура требует обратить холдинг «Новоросцемент» в казну России

На сегодняшний день стоимость активов одного из крупнейших в стране производителей цемента превышает 45 млрд рублей.

Ведомство отмечает, что «Новоросцемент» и его дочернее предприятие «Верхнебаканский цементный завод» играют важную роль в обеспечении национальной безопасности. При этом владельцем холдинга является бизнесмен Леонид Кветной, у которого имеются гражданство Кипра и Израиля.

До 2019 года компания «Новоросцемент» находилась под контролем кипрской Chevre Investments Limited. «Верхнебаканский цементный завод» принадлежал компании Nortox Investments Limited, также зарегистрированной на острове. Затем обе компании стали владельцами российской АО «Актуальные инвестиции», которой были переданы активы.

Сделки были осуществлены без согласования с Федеральной антимонопольной службой России и без одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

