Аэропорт Домодедово повторно выставят на торги 29 января

Представитель ПСБ рассказал, что аэропорт Домодедово повторно выставят на торги публичным предложением в формате голландского аукциона. Он состоится 29 января, сообщают «Ведомости» .

Прием заявок откроют 22 января. Начальная цена аукциона равна рыночной стоимости — 132,2 млрд рублей с понижением от начальной цены на 50%. Если несколько участников подтвердят начальную цену, аукцион проведут на повышение с шагом 5%.

Прошлый аукцион по продаже аэропорта признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого не допустили до торгов.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает слишком завышенной стоимость аэропорта Домодедово, который выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 132,266 млрд рублей. Он уверен, что его цена 40 млрд рублей.

Летом 2025 года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», с 2024 года владевшего активами аэропорта.

