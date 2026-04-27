На Госуслугах появится кнопка для жалобы на просьбу выключить VPN

На Госуслугах появится копка, позволяющая пожаловаться на просьбу «Выключить VPN», даже если он не включен. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве рассказали, что ключевые российские сервисы продолжают работать за рубежом. В частности у пользователей есть стабильный доступ к Госуслугам, которые открываются с иностранных IP. Но со стороны отдельных стран возможны технические ограничения, блокирующие российские онлайн-платформы.

Если россиянин не может открыть сайт, находясь за рубежом, ему стоит сменить тип подключения. Например, он может переключиться с Wi-Fi на местный мобильный интернет.

В некоторых случаях разработчики могут временно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры от DDoS-атак. При таких условиях пользователю стоит подождать и повторить попытку открыть сайт позже.

Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включенным VPN ради безопасности данных. У некоторых россиян могут всплывать соответствующие предупреждения, даже если они не пользуются VPN. В таком случае надо обратиться в службу поддержки сервиса.

Также в скором времени на Госуслугах появится специальная кнопка, с помощью которой можно будет пожаловаться на просьбу «Выключить VPN», когда он не используется.

Ранее стало известно, что Госуслуги перестали открываться с запущенным VPN. Во время входа пользователям советуют отключить его или воспользоваться «оффлайн-режимом».

