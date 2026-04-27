Жалоб стало вдвое меньше: Подмосковье ускоряет модернизацию мусорных площадок

После обновления более 2 тыс. мусорных площадок обращения жителей снизились на 51%, в этом году модернизируют еще свыше 1 тыс. площадок, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Он уточнил, что результаты первых двух лет уже дали свои плоды. В регионе модернизировали 2120 контейнерных площадок. Есть топ 10 муниципалитетов, которые модернизировали 691 объект, это 33% от общего числа всех площадок, попавших в работу.

«И в целом по Московской области это дало ощутимый эффект — снижение обращений граждан за 2025 год на 51%», — сказал Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, в 2026 году задача — продолжить модернизацию контейнерных площадок, расстановку дополнительных баков, благоустройство подъездных путей к контейнерным площадкам, контроль за ними через чат-бот и установку мобильных камер для дополнительного контроля за их состоянием.

«В этом году мы запланировали модернизацию 1090 контейнерных площадок. В рамках этой работы мы приведем к стандарту 660 площадок, 149 площадок перенесем на новые места с учетом практики обслуживания, в том числе в зимний период мы выявили большие проблемы. Построим 58 новых контейнерных площадок и на 223 площадках уложим твердое покрытие подъездных путей», — отметил министр.

Как добавил Даниленко, Раменский округ начал работы раньше всех, 17 контейнерных площадок уже модернизируется.

«Пример контейнерной площадки — это деревня Трусово, проблемная площадка у нас была, постоянные были на нее жалобы. <…> Не было подъезда, было 6 баков, 1 бункер, соответственно, мы ее модернизировали, сделали 12 баков, 2 бункера, оснастили ее мобильной камерой, и в режиме реального времени видно все, что на ней происходит. В 2024 году было 13 жалоб, а в прошлом и истекшем периоде текущего года жалоб 0. То есть эффект налицо», — заключил глава министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что меры по работе с модернизацией контейнерных площадок в регионе дали положительный результат.

«У нас были марш-броски и большая работа по итогам зимних и летних сезонов по концентрации мусора и специфики активности тех или иных городских округов, и эта работа дала результат», — сказал Воробьев.

