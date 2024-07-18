Генерал Иван Попов обжаловал домашний арест
Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, сообщает РИА Новости.
15 июля военный суд перевел генерала из СИЗО под домашний арест до 11 октября. После оглашения решения судьи с Попова сняли наручники и освободили из-под стражи.
«Зарегистрирована жалоба 18 июля», — заявили в 235-м гарнизонном военном суде.
Силовики арестовали генерала Попова 21 мая. Высокопоставленного офицера подозревают в краже металлоконструкций, закупленных для нужд СВО, а недавно к обвинению добавили пункт о служебном подлоге.
Отец Попова заявлял, что его сын — «честный, порядочный офицер», неспособный на мошенничество.