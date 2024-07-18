Генерал Иван Попов обжаловал домашний арест

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15 июля военный суд перевел генерала из СИЗО под домашний арест до 11 октября. После оглашения решения судьи с Попова сняли наручники и освободили из-под стражи.

«Зарегистрирована жалоба 18 июля», — заявили в 235-м гарнизонном военном суде.

Силовики арестовали генерала Попова 21 мая. Высокопоставленного офицера подозревают в краже металлоконструкций, закупленных для нужд СВО, а недавно к обвинению добавили пункт о служебном подлоге.

Отец Попова заявлял, что его сын — «честный, порядочный офицер», неспособный на мошенничество.