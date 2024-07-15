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Суд перевел генерала Попова из СИЗО под домашний арест

Военный суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Решение огласил судья Илья Романенков. После этого с Попова сняли наручники, его вывели из «аквариума».

Под домашним арестом генерал пробудет до 11 октября.

Ранее суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия, которое просило перевести бывшего командующего армией под домашний арест из-за хорошей характеристики.

Ивана Попова арестовали 21 мая. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта, а недавно к его обвинению добавили пункт о служебном подлоге.