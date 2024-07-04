Следователи добавили в обвинение генералу Попову пункт о служебном подлоге

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему командующему 58-й армией, генерал-майору Ивану Попову, который был арестован за особо крупное мошенничество. СК РФ добавил генералу обвинение в служебном подлоге, сообщает ТАСС.

Сейчас Попова обвиняют по двум статьям УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292).

Свою вину генерал не признал. Сейчас санкция статьи о мошенничестве предусматривает до десяти лет лишения свободы, а о служебном подлоге — до четырех лет.

Адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил, что Ивану Попову добавили обвинение из-за неуверенности следствия, что его могут оправдать по обвинению в мошенничестве. По версии защиты, таким образом следователи подстраховались, чтобы в деле что-то осталось.

Ивана Попова подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Его арестовали 21 мая.