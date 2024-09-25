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ГД в I чтении приняла запрет усыновления детей гражданами стран со сменой пола

Депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект о запрете усыновления детей гражданами государств, где разрешена смена пола, сообщается в официальном Telegram-канале думы.

Как заявил председатель ГД Вячеслав Володин, решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Отмечается, что законопроект приняло большинство депутатов.

Таким образом, решение затронет ряд стран, где разрешена смена пола. Гражданам таких государств будет отказано в усыновлении детей из России. Этот касается и опеки.

Володин добавил, что до этого в РФ были приняты законы о запрете пропаганды ЛГБТ*, педофилии, смены пола.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Он назвал подобные западные ценности «сатанинской мерзостью».

*Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.