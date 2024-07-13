Володин: в ГД рассматривают запрет усыновления детей иностранцами из ряда государств

Депутаты Госдумы начали рассмотрение законопроекта, по которому устанавливается запрет на усыновление или опекунство для иностранцев из государств, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства», — отметил Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее парламентарии приняли решения о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в РФ.

По словам председателя Госдумы, по новой инициативе в усыновлении или опеке детей из РФ отказывают гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, ФРГ, Дании, Исландии, Испании, Италии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и т. д. Речь идет о странах, в которых смена пола разрешена путем медвмешательства или внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

Володин подчеркнул, что на сегодняшний день в ЕС и США число процедур по смене пола увеличивается, так как эта сфера стимулируется со стороны властей. В США количество этих операций каждый год вырастает на 12%.