«Сатанинская мерзость»: Кадыров высказался о пропаганде западных ценностей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждого человека, кто продвигает «сатанинскую мерзость» в виде сомнительных западных ценностей, следует причислять к преступникам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Такими словами Кадыров прокомментировал новости о том, что правительство РФ поддержало законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Он назвал этот шаг важным и нужным для защиты традиционных семейных ценностей от «болезни Запада».

Кроме того, глава Чечни считает, что в РФ необходимо закрыть «даже теоретически вероятные малейшие лазейки», которые представляют угрозу для детей. Он предложил считать преступниками тех, кто поддерживает сомнительные западные ценности, которые, по словам Кадырова, можно сравнить с сатанизмом.

«Каждый, кто поддерживает, распространяет и продвигает сатанинскую мерзость в виде таких понятий, как небинарная гендерная идентичность, родитель 1 и родитель 2 и т. п., должен считаться преступником», — сказал Кадыров.

Он добавил, что в России, в частности, президентом Владимиром Путиным, ведется активная работа по решению таких важных вопросов. Кадыров отметил, что для властей важно, чтобы дети росли в атмосфере, соответствующей высоким моральным основам.

Ранее депутаты Госдумы начали рассмотрение законопроекта, по которому устанавливается запрет на усыновление или опекунство для иностранцев из государств, где разрешена смена пола. Так, инициатива предполагает отказ в этом гражданам Австралии, Австрии, Аргентины и т. д.