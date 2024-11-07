Гарика Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года за езду пьяным

Музыканта и поэта Игоря Сукачева, известного как Гарик Сукачев, привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Артиста оштрафовали и лишили водительских прав, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Сукачева признали виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ — певец отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь артисту придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Также его лишили прав на 1,5 года.

Поэт подал апелляционную жалобу, которую рассмотрел Мещанский районный суд, но оставил ее без удовлетворения, а наказание — без изменения.

Ранее сотрудник Госавтоинспекции остановил режиссера Сарика Андреасяна, который ехал на личном автомобиле по Цветному бульвару. При проверке на содержание алкоголя в крови прибор показал 0,403 мг/л. В результате его оштрафовали и лишили прав.

Андреасян оправдался за вождение в нетрезвом виде. Кинематографист заявил, что выпил всего бокал вина за сутки до того, как его остановили сотрудники полиции.