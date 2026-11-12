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Часть закрылка оторвалась у пассажирского самолета в Петропавловске-Камчатском

Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

В Петропавловске-Камчатском при посадке часть закрылка оторвалась у пассажирского лайнера из Владивостока, сообщает Baza.

Пассажиры Boeing 737-800 компании S7 Airlines при заходе на посадку увидели, что часть закрылка буквально отрывается от конструкции.

Несмотря на произошедшее, лайнер благополучно приземлился в Петропавловске-Камчатском.

После этого Boeing припарковали на стоянке аэропорта. Обратный рейс во Владивосток авиакомпания будет выполнять на резервном самолете.

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