Часть закрылка оторвалась у пассажирского самолета в Петропавловске-Камчатском
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В Петропавловске-Камчатском при посадке часть закрылка оторвалась у пассажирского лайнера из Владивостока, сообщает Baza.
Пассажиры Boeing 737-800 компании S7 Airlines при заходе на посадку увидели, что часть закрылка буквально отрывается от конструкции.
Несмотря на произошедшее, лайнер благополучно приземлился в Петропавловске-Камчатском.
После этого Boeing припарковали на стоянке аэропорта. Обратный рейс во Владивосток авиакомпания будет выполнять на резервном самолете.
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