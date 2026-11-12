Армия РФ ударила по производителю компонентов ракетного топлива на Украине

Этой ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по украинским объектам военно-промышленного и энергетического комплексов, сообщает пресс-служба министерства обороны.

В Киеве пострадало агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности (завод «Генератор»). Там производили дроны средней дальности типа «Хорнет».

Еще под удар попало промпредприятие «Бровары» (ООО «Авиация новой генерации „Патриот-Украина“») в Киевской области. На заводе работала производственная площадка «Авиа ЮА», где собирали беспилотники различных типов.

ВС РФ также ударили по промышленному предприятию «Кузьминцы» (завод «Кератем»), где производили компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет, промпредприятию «Яготин» («Стеллар Джет»), производящему твердотопливные ускорители для БПЛА.

В Житомире российскими ударами поражены электроподстанции на 330 кВ и 110 кВ. Они обеспечивали электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, под удар попал сухогруз на переходе морем в порт Одесса. Корабль доставлял грузы для противника.

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