В Подмосковье подали онлайн более 3 тыс заявлений на установку рекламных конструкций

Пользователи регионального портала с начала года подали более 3 тыс. заявлений на получение разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Установка и эксплуатация рекламных конструкций» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Бизнесу» — «Другое». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить документы.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

В Московской области запрещено устанавливать рекламные конструкции без разрешения. Получить разрешение или аннулировать ранее выданный документ могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Разрешение можно получить в течение 24 рабочих дней. Госпошлина за его выдачу составляет 10 тыс. рублей. Ранее выданный документ аннулируют бесплатно в течение семи рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.