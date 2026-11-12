Психолог Касьяненко объяснила, как справиться с эмоциональными качелями

Психолог Анастасия Касьяненко посоветовала не принимать важных решений на пике злости и договариваться с партнером о паузе в ссоре, сообщает «Вечерняя Москва» .

Любовь не исключает злость и обиду, пояснила Касьяненко. Однако во время конфликта конкретная ссора может казаться доказательством того, что отношения плохи в целом. Недосып и накопившееся напряжение мешают справляться с раздражением.

«Стресс усиливает эту реакцию. Когда мы чувствуем угрозу, в том числе эмоциональную, тело готовится защищаться: учащается сердцебиение, напрягаются мышцы. Становится сложнее спокойно оценивать происходящее», — сказала психолог.

Сжатые кулаки, напряженная челюсть и желание написать резкое сообщение — повод остановиться. Эксперт рекомендовала согласовать время возвращения к разговору, отложить переписку, спокойно подышать или прогуляться. Важно отделять факты от домыслов: отсутствие ответа еще не означает отвержения.

Если непосредственной угрозы безопасности нет, решения о расставании или увольнении лучше отложить до спада эмоций. Сами перепады не означают психического расстройства. Но если вспышки повторяются, мешают работе, разрушают отношения или сопровождаются потерей контроля, стоит обратиться к психологу или психотерапевту. При угрозах и насилии приоритет — безопасность.

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