В лор-отделении Люберецкой больницы помогли более 500 пациентам

Более 500 человек получили помощь с начала года в лор-отделении стационара № 5 Люберецкой больницы в Дзержинском. Хирурги выполнили свыше 300 операций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий отделением Дмитрий Арустамов рассказал, что большинство вмешательств приходится на септопластику — исправление носовой перегородки.

«Она необходима при апноэ, носовых кровотечениях и других симптомах, которые снижают качество жизни. Также одна из распространенных операций — вскрытие гайморовых пазух при хроническом гайморите, попадании инородных тел», — рассказал заведующий отделением.

С сентября благодаря новому микроскопу врачи начали выполнять слухоулучшающие операции. Эти сложные высокотехнологичные вмешательства требуют специальных навыков хирурга. К настоящему времени проведено 15 таких операций.

Отделение принимает экстренных и плановых пациентов — преимущественно жителей Люберецкого городского округа. Помощь также оказывают пациентам из других районов Подмосковья. Сейчас здесь оперируют два хирурга-оториноларинголога. По словам Дмитрия Арустамова, переезд в Ухтомскую больницу на новые мощности даст отделению дополнительные возможности для развития.

Для предоперационной консультации необходимо направление лечащего врача. Прием проходит по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 в поликлинике № 13 Люберецкой больницы по адресу: г. Дзержинский, ул. Ленина, 30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.