В Подмосковье планируют увеличить поддержанный экспорт до $120 млн

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области намерен к 2029 году довести объем поддержанного экспорта до $120 млн. Об этих планах на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

К 2029 году фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует увеличить число экспортных контрактов, заключенных при его содействии, до 180, а объем поддержанного экспорта — до $120 млн.

«Мы планируем последовательно расширять поддержку подмосковных экспортеров», — отметила Екатерина Зиновьева.

Фонд — основной институт поддержки экспортеров региона. За 10 месяцев 2026 года он оказал компаниям 1 700 услуг. Наиболее востребованным было участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. Всего состоялось 59 мероприятий: 16 международных выставок, 10 бизнес-миссий, 5 встреч клуба экспортеров Московской области, 3 экспортных форума, 25 семинаров и вебинаров по внешнеэкономической деятельности.

Фонд помогает малым и средним предприятиям выходить на зарубежные рынки и развивать существующие экспортные направления. Он организует встречи с потенциальными покупателями, помогает с сертификацией продукции и компенсирует часть расходов на транспортировку товаров. Участие в выставках, бизнес-миссиях и реверсных бизнес-миссиях для малого и среднего бизнеса бесплатно. На сертификацию и транспортировку предусмотрено софинансирование до 75% затрат.

Также доступны акселерационные программы по внешнеэкономической деятельности, маркетинговые исследования, консультации, помощь в создании и модернизации сайтов, размещении на электронных торговых площадках, патентовании и переводе документов.

Подробности размещены на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.