Жителям Подмосковья напомнили о правилах пользования мусоропроводом

Жителям многоквартирных домов Подмосковья напомнили, какие отходы нельзя выбрасывать в мусоропровод и куда обращаться при засоре, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Управляющие организации фиксируют случаи засоров мусоропроводов из-за матрасов, подушек и микроволновых печей. Эти предметы не предназначены для сброса в мусоропровод и приводят к повреждению оборудования.

В мусоропровод нельзя сбрасывать крупногабаритный и строительный мусор, горящие и тлеющие предметы, в том числе окурки и сигареты, а также опасные отходы: батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры. Выливать жидкости также запрещено. Бытовые отходы следует выбрасывать в специальных плотно закрытых пакетах, а после использования плотно закрывать клапан.

При засоре нельзя оставлять мусор в подъезде — нужно воспользоваться контейнерной площадкой рядом с домом. Для устранения неисправности необходимо подать заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.