Известного режиссера Андреасяна лишили прав за пьяную езду в центре Москвы

Российско-армянского кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Сарика Андреасяна оштрафовали и лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В мае сотрудник Госавтоинспекции остановил Андреасяна, который ехал на личном автомобиле по Цветному бульвару. При проверке на содержание алкоголя в крови прибор показал 0,403 мг/л.

Материалы дела были переданы в 383-й судебный участок Мещанского района Москвы. По словам адвоката, Андреасяну и понятым даже не разъяснили их права. Суд принял решение оштрафовать кинопродюсера на 30 тыс. рублей и лишить прав на 1,5 года.

До решения суда Сарик Андреасян подарил своей супруге, актрисе Елизавете Моряк элитную британскую иномарку Bentley. На ближайшие полтора года Моряк останется единственным водителем в семье.

Режиссер Сарик Андреасян снял такие известные картины, как «Онегин», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Чикатило» и другие.