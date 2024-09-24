Выпил бокал вина за сутки до штрафа: Сарик Андреасян оправдался за пьяную езду
Режиссер Сарик Андреасян оправдался за вождение в нетрезвом виде. Кинематографист заявил, что выпил всего бокал вина за сутки до того, как его остановили сотрудники полиции, сообщает Mash.
«Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина», — заявил Андреасян.
Он отметил, что не видел результаты продува и не согласен с лишением прав и штрафом. Режиссер предположил, что произошедшее — это «заказ хейтеров».
При этом с января прошлого года Андреасян собрал коллекцию из 32 штрафов на 64,3 тыс. рублей — за разметку, неоплаченную парковку, превышение скорости и отсутствие детского кресла.
В мае сотрудник Госавтоинспекции остановил Андреасяна, который ехал на личном автомобиле по Цветному бульвару. При проверке на содержание алкоголя в крови прибор показал 0,403 мг/л. В результате его оштрафовали и лишили прав.