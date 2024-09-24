Выпил бокал вина за сутки до штрафа: Сарик Андреасян оправдался за пьяную езду

Режиссер Сарик Андреасян оправдался за вождение в нетрезвом виде. Кинематографист заявил, что выпил всего бокал вина за сутки до того, как его остановили сотрудники полиции, сообщает Mash .

«Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина», — заявил Андреасян.

Он отметил, что не видел результаты продува и не согласен с лишением прав и штрафом. Режиссер предположил, что произошедшее — это «заказ хейтеров».

При этом с января прошлого года Андреасян собрал коллекцию из 32 штрафов на 64,3 тыс. рублей — за разметку, неоплаченную парковку, превышение скорости и отсутствие детского кресла.

В мае сотрудник Госавтоинспекции остановил Андреасяна, который ехал на личном автомобиле по Цветному бульвару. При проверке на содержание алкоголя в крови прибор показал 0,403 мг/л. В результате его оштрафовали и лишили прав.