Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью на стороне жителей региона по вопросу проведения референдума о вступлении в состав РФ, сообщает РИА Новости .

По его словам, общественное мнение по этому вопросу нужно изучить более масштабно.

Он добавил, что это должна быть политическая воля жителей.

«Мы, конечно, будем ссылаться на общественное мнение, и вот такие вот пожелания граждан — это и есть то самое общественное мнение, о котором я говорю», — подчеркнул он.

Ранее Летчики Воздушно-космических сил РФ ликвидировали переправу украинских сил через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка в Харьковской области.