Ганчев поддержал референдум о вхождении Харьковской области в состав РФ
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью на стороне жителей региона по вопросу проведения референдума о вступлении в состав РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, общественное мнение по этому вопросу нужно изучить более масштабно.
Он добавил, что это должна быть политическая воля жителей.
«Мы, конечно, будем ссылаться на общественное мнение, и вот такие вот пожелания граждан — это и есть то самое общественное мнение, о котором я говорю», — подчеркнул он.
Ранее Летчики Воздушно-космических сил РФ ликвидировали переправу украинских сил через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка в Харьковской области.