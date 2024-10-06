сегодня в 17:52

Летчики ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

Летчики Воздушно-космических сил РФ ликвидировали переправу украинских сил через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка в Харьковской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Удар по цели наносился авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции.

На опубликованных кадрах видно, как к переправе подъезжает военный автомобиль противника и в этот момент происходит взрыв. В небо поднимаются клубы пыли и черного дыма.

В оборонном ведомстве отметили, что в момент нанесения удара транспорт перевозил личный состав ВСУ для проведения ротации.

Ранее стало известно, что в боях под Харьковом был ликвидирован российский оппозиционер Ильдар Дадин, который бежал из РФ и начал воевать на стороне ВСУ.