Воевавший за ВСУ российский активист Ильдар Дадин погиб под Харьковом

В боях под Харьковом был ликвидирован российский оппозиционер Ильдар Дадин, ранее он бежал из России и начал воевать на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

О гибели Дадина рассказала экс-ведущая радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина*.

В 2015 году Дадин стал первым человеком в России, осужденным по статье 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия». Затем данная статья получила неофициальное название «дадинская». По ней в стране привлекали всего восемь человек.

После освобождения активист регулярно участвовал в пикетах и митингах. А весной 2022 года мужчина уехал в Польшу. Летом прошлого года он вступил в нацистский проект ГУР «Сибирский батальон». Ему дали позывной Ганди, с которым Дадин и стал воевать на стороне противника.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ.