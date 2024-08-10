Галкин* обвинил Лепса и Газманова в молчании о ситуации в Курской области

Комик Максим Галкин* обвинил звезд российской эстрады Григория Лепса, Олега Газманова и Надежда Бабкина в молчании после вторжения украинских сил на территорию Курской области, сообщает «Царьград» .

«Вы меня записали в предатели. Абсолютно незаслуженно, с моей стороны. Почему они не приходят на помощь курянам?», — заявил Галкин* на опубликованном в своих соцсетях видео.

Он подчеркнул, что ни Лепс, ни Газманов, ни Бабкина, ни другие российские артисты не высказываются о происходящем на территории Курской области, продолжая свою концертную деятельность. По этой причине шоумен не понимает, почему только его осуждают за отсутствие реакции.

Комик призвал все российских патриотичных артистов помочь пострадавшим жителям приграничных районов Курской области в результате атаки ВСУ.

С 6 августа ВСУ активно атакуют территорию Курской области. Российские военнослужащие выдавливают боевиков с приграничной территории, уничтожая живую силу и технику. По данным МЧС России, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс человек.

*признан в России иноагентом.