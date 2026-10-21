сегодня в 10:55

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показано уничтожение морского судна. Сухогруз использовался для нужд украинской армии.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы наводят «Герани» на цель. Затем происходит удар, и от сухогруза идет дым.

Морское судно поражено в акватории Черного моря.

Накануне от ударов ВС РФ пострадало несколько объектов в Киеве, в том числе центр обработки данных «Дата групп». Под удар также попал логистический узел «Файер Пойнт».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.