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Локомотивное депо и промпредприятие на Украине пострадали от ударов ВС РФ

ВС РФ минувшей ночью массировано ударили высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по украинским предприятиям военной промышленности, хранилищам крылатых ракет, дронов и центру обработки данных в Киеве и области, сообщает пресс-служба министерства обороны.

В Киеве поражены несколько объектов. Пострадал центр обработки данных дата-центр «Дата групп». Также под удар попал логистический узел «Файер Пойнт», где производят и хранят комплектующие для ударных дронов самолетного типа большой дальности, двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

Еще в столице пострадало промышленное предприятие ОАО «Химволокно». Там производили компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности.

Удары пришлись и на локомотивное депо Киев. На объекте складировали и хранили крылатые ракеты наземного базирования FP-5 «Фламинго», комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.

В Киевской области ударами российской армии поражено промпредприятие в Ирпене завод «Планета пластик», где делали полимерные материалы для нужд военной промышленности.

Также при переходе морем в 130 км юго-западнее порта Одесса поражен сухогруз, который перевозил грузы военного и двойного назначения.

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