Пьяный мужчина в Москве подрался на платформе, упал на рельсы и погиб

Летальным исходом закончилась пьяная прогулка 57-летнего мужчины на станции Тайнинской Ярославского направления МЖД. Сначала он подрался на платформе, а затем спустился на рельсы и погиб.

По информации «МК: срочные новости», мужчина нетвердо стоял на ногах. На опубликованных кадрах, снятых с камеры видеонаблюдения, показано, как он подходит к краю платформы, а затем спускается на рельсы.

Перрон был хорошо освещен, но машинист все же не успел затормозить. Мужчина погиб под колесами поезда.

Западное СУ СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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