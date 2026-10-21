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В Подмосковье завершили второй этап операции «Нелегал-2026»

Второй этап операции «Нелегал-2026» прошел в Подмосковье с 1 по 10 октября. За это время пресекли 16 103 административных правонарушения в сфере миграции, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области проверили места работы и временного пребывания иностранных граждан в ряде муниципалитетов региона. Проверки прошли с 1 по 10 октября 2026 года в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026».

Поддержку сотрудникам оказали ОМОН Росгвардии, специальный полк полиции и народные дружины. В ходе операции пресекли 16 103 административных правонарушения в сфере миграции.

Контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства продолжат на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.