В Подмосковье подали около 5,5 тыс заявлений на изменение реестра лицензий УК

Представители управляющих организаций Подмосковья направили через региональный портал около 5,5 тыс. заявлений на внесение изменений в реестр лицензий в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональный портал поступило около 5,5 тыс. заявлений на актуализацию реестра лицензий управляющих организаций.

Услуга «Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня МКД» предназначена для представителей управляющих организаций Подмосковья. Она позволяет обновить сведения при заключении, расторжении или прекращении договора управления многоквартирным домом, а также при изменении способа управления им.

Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.