Нейропсихолог Колобова: мозг начинает стареть уже в 20–30 лет

Нейропсихолог Светлана Колобова рассказала, что биологическое старение мозга начинается в 20–30 лет, сразу после пика его развития, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, это естественный процесс: объем серого вещества постепенно снижается, а когнитивные реакции замедляются.

«Мозг достигает пика примерно в 22–25 лет, после этого постепенно снижается объем серого вещества. После 40 лет могут ухудшаться память и реакция», — рассказала Колобова.

По оценке нейропсихолога, к пятидесяти годам общий уровень умственных способностей снижается на несколько процентов. При этом накопленные знания и словарный запас остаются стабильными до глубокой старости.

Колобова также пояснила, что использование телефона само по себе не ускоряет старение мозга. Гаджеты могут влиять на отдельные навыки, но не заставляют мозг внезапно стареть.

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